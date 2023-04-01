Названы самые частые происшествия в домах и квартирах россиян в 2022 году Фото: "КП" Архив

Страховщики назвали самые частые происшествия в домах и квартирах российских граждан в прошлом году, чем оказались затопления. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «АльфаСтрахование».

Согласно приведенным данным, по квартирам и домам по России в целом доля страховых случаев от затоплений в 2022 году составляет 86%, а годом ранее данный показатель был чуть ниже - 84,7%. Уточняется, что по большей части от затоплений страдают квартиры.

Вторыми по популярности среди страховых случаев идут пожары - 8,6% случаев, а годом ранее данный показатель был на уровне 7,1%. От ограблений страдали в 2,8% случаев, от стихийных бедствий пострадали в 1,6% случаев, а от взрыва газа - 0,3%.

Как сообщал телеканал «360», в случае, если вашу квартиру затопили, то нужно как можно быстрее выключить электричество при помощи электрощита, после чего оповестить о случившемся соседей сверху, а потом зафиксировать последствия на фото и видео.