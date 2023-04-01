Что произошло за день 1 апреля

Митрополита Павла, которому стало плохо на заседании суда, на следующее доставят принудительно. Фото: REUTERS

СБУ 1 апреля начала обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Спустя несколько часов в суде начались слушания по делу, в ходе которых митрополиту, против которого выдвинуты подозрения в связях с Россией и разжигании межрелигиозной вражды, стало плохо. Заседание было перенесено, митрополит будет доставлен на него принудительно.

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