Эрдоган утвердил ратификацию парламентом заявки Финляндии на вступление в НАТО Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО. Соответствующий указ появился в официальном вестнике Анкары Resmi Gazete 1 апреля.

Ранее сообщалось, что парламент Турции единогласно одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО.

Напомним, после того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Северо-атлантический альянс, президент Турции выступил против — из-за поддержки курдских иммигрантов.

Позднее Реджеп Эрдоган сообщил генсеку НАТО Столтенбергу, что Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии на вступление в альянс отдельно. Вопрос со Швецией остается открытым.

При этом эксперты уверены, что Финляндия не станет лучше жить после вступления в НАТО: альянс использует Хельсинки для личных целей, уверены они.