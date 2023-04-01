Новый Выпуск шоу «Что было дальше?» с Хасбиком и Лисевским за девять часов собрал более 13,5 млн просмотров

Гостями программы стали блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) и комик Богдан Лисевский. Фото: соцсети.

Новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» за девять часов собрал более 13,5 миллионов просмотров. Гостями программы в этот раз стали блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) и комик Богдан Лисевский.

Ролик был опубликован на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» 1 апреля в 10 часов утра. К 19 часам количество просмотров выпуска перевалило за 13,5 миллионов.

«Что было дальше?» - комедийное шоу, в котором пятеро комиков слушают истории гостей и угадывают их продолжение. Съемки проекта возобновились после перерыва, до этого последний эпизод программы вышел в начале января 2022 года. Резиденты шоу остались прежними: это Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Шоу выходит в эфир с апреля 2019 года. В октябре 2020 года стало известно, что создатели шоу стали самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами в России. По версии финансового журнала Forbes авторы проекта за год суммарно заработали на рекламе 3,55 миллиона долларов.

Гостями шоу в разное время становились шоумены Гарик Харламов, Вадим Галыгин, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, рэперы Баста и Тимати, музыканты Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Стас Костюшкин, Олег Майами, Юрий Лоза, Егор Крид, актер Павел Деревянко, телеведущий Дмитрий Губерниев, продюсер Иосиф Пригожин, балерина Анастасия Волочкова, участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман и многие другие.