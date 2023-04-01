Обвиняемого в пытках националиста Ляшука ликвидировали под Артемовском

Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука Фото: Кадр видео

Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука, сообщает издание «Страна.ua». В 2017 году националиста осудили за пытки над мирными жителями.

Обстоятельства смерти Ляшука, известного по позывному «Моджахед», не раскрываются.

Даниила Ляшука в 2017 году осудили на десять лет за пытки и издевательства над мирным населением. Приговор вынес Оболонский районный суд Киева. Вместе с ним были осуждены 11 других бойцов «Торнадо». Позднее он вышел на свободу по «закону Савченко».

Нацбатальон «Торнадо» был сформирован из боевиков подразделения «Шахтерск», распущенного из-за мародерства и военных преступлений. При этом новое объединение превзошло по жестокости «Шахтерск». Членов «Торнадо» осудили, а в марте 2022 года выпустили и отправили на фронт.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации пункта националистов «Азова*» в Марьевке.

*Запрещенная в РФ организация