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НовостиПолитика1 апреля 2023 16:53

Обвиняемого в пытках националиста Ляшука ликвидировали под Артемовском

Обстоятельства смерти бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» не разглашают
Мила ГЕНЬ
Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука

Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука

Фото: Кадр видео

Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука, сообщает издание «Страна.ua». В 2017 году националиста осудили за пытки над мирными жителями.

Обстоятельства смерти Ляшука, известного по позывному «Моджахед», не раскрываются.

Даниила Ляшука в 2017 году осудили на десять лет за пытки и издевательства над мирным населением. Приговор вынес Оболонский районный суд Киева. Вместе с ним были осуждены 11 других бойцов «Торнадо». Позднее он вышел на свободу по «закону Савченко».

Нацбатальон «Торнадо» был сформирован из боевиков подразделения «Шахтерск», распущенного из-за мародерства и военных преступлений. При этом новое объединение превзошло по жестокости «Шахтерск». Членов «Торнадо» осудили, а в марте 2022 года выпустили и отправили на фронт.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации пункта националистов «Азова*» в Марьевке.

*Запрещенная в РФ организация