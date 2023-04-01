Аналитик объяснил, возможен ли полный отказ от доллара в России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аналитик компании «Финам» Александр Потавин оценил перспективу полного отказа от доллара в России. Эксперт уверен, что такой шаг возможен. Власти активно обсуждают данную тему и просчитывают перспективы.

Этот вопрос лежит скорее в политической, нежели экономической плоскости.

- Но в мировой торговле доллар еще долгие десятилетия будет оставаться ключевой валютой расчетов, — говорит эксперт NEWS.ru.

Доля доллара во внешних расчетах России уже сокращается в пользу юаня и рубля. Еще один возможный шаг – это введение банковских комиссий при проведении операцией с долларами.

- Это дополнительно снизит использование валюты и позволит избежать увеличения черного рынка со всеми вытекающими, — заключил аналитик.

Тем временем, в марте годовая инфляция в еврозоне составила 6,9%. Между тем в России показатель должен опуститься ниже 4%. Как сообщает RT, по данным Евростата, среди государств еврозоны самые низкие уровни годовой инфляции зафиксированы в Испании и Люксембурге — 3,1 и 3% соответственно. А самые высокие темпы в Прибалтике: в Литве значение составляет 15,2%, в Эстонии — 15,6%, а в Латвии — 17,3%.