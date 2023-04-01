В Союзе дачников назвали бесполезной установку датчиков движения на участке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Союзе дачников Подмосковья оценили инициативу устанавливать на участке датчики движения, чтобы отпугивать преступников.

Председатель союза Никита Чаплин назвал эту идею бесполезной. Дело в том, что они не помогут задержать хулиганов и воров, а просто среагируют на появление кого-то на участке. Во-вторых, оборудование может уведомлять даже о движении котов или собак.

Если есть опасение за сохранность своего участка, то лучше установить беспроводную сигнализацию. Ей можно будет управлять дистанционно. А еще добавить по периметру видеокамеры.

- А датчики могут реагировать даже на животных, после чего будет выезжать отряд с проверкой. Тем более что от мошенников датчики движения точно не спасут, если вы в этот момент далеко от дома, — заключил Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Кстати, более половины россиян (60%) планируют потратить на начало дачного сезона до 50 тыс. рублей, 15% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 8% -—от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, пишет газета "Известия".