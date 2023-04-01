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НовостиОбщество1 апреля 2023 18:06

Юрлицо Electronic Arts в России полностью ликвидировано

Информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации была внесена в единый госреестр юрлиц 31 марта
Мила ГЕНЬ
Юрлицо Electronic Arts в России полностью ликвидировано

Юрлицо Electronic Arts в России полностью ликвидировано

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юрлицо Electronic Arts в России полностью ликвидировали. Информация об этом появилась в едином госреестре юридических лиц в пятницу, 31 марта.

ООО «Электроник артс», совладельцами которой выступали нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH, официально прекратила свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года издатель приостановил продажу своих игр на территории РФ и Белоруссии. Их нельзя приобрести ни в одном онлайн-магазине. Недоступны для россиян и игровые наборы на всех цифровых сервисах. Также Electronic Arts решила удалить сборную России по футболу, а также все российские клубы из игр серии FIFA. Самих спортсменов в линейке оставили.

При этом не исключалось возвращение EA на российский рынок. Но позже в компании заверили, что полностью ушли из России.