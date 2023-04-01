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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 18:19

Пять россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Об этом сообщил консул РФ
Мила ГЕНЬ
Фото: directoriocubano.info

Фото: directoriocubano.info

Пятеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на Кубе. Двоим из них понадобилась госпитализация, сообщила генеральный консул РФ Нана Мгеладзе.

Авария произошла 1 апреля в окрестностях города Тринидад центральной части Кубы. Экскурсионный автобус с туристами из России и Франции направлялся из Тринидада в Варадеро. Выехавший на «встречку» большегруз вынудил водителя пассажирского транспорта совершить опасный маневр, в результате которого автобус улетел в кювет, где перевернулся.

Пять россиян получили ушибы и травмы разной степени тяжести. Двоим госпитализированным соотечественникам сделали операции. Их состояние неизвестно.

Ранее шестеро россиян, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане за два дня до возвращения на Родину. Четверо из них были госпитализированы, еще двое получили амбулаторное лечение.