Зеленский ввел санкции против ФСБ, ФСО, Совфеда и Минфина России Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, Совета Федерации и Министерства финансов России. В санкционный список попали и другие государственные органы и службы РФ.

Так, согласно опубликованному указу, санкции с 1 апреля вводятся против Главного управления специальных программ президента России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Главного центра специальных технологий и Главного вычислительного центра Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Также экономические ограничения наложили на два учреждения Минобороны России — Главное управление глубоководных исследований и Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова.

Ранее стало известно, что санкции Украины коснутся 275 физлиц-граждан России и других стран. В список включили жену и сына Дмитрия Медведева, предпринимателя и омбудсмена Бориса Титова, доктора Леонида Рошаля.