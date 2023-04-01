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НовостиПолитика1 апреля 2023 18:42

Зеленский ввел санкции против ФСБ, ФСО, Совфеда и Минфина России

Также под ограничения попали Росфинмониторинг, Главное управление специальных программ президента РФ, подразделения Генштаба ВС и другие государственные организации России
Мила ГЕНЬ
Зеленский ввел санкции против ФСБ, ФСО, Совфеда и Минфина России

Зеленский ввел санкции против ФСБ, ФСО, Совфеда и Минфина России

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, Совета Федерации и Министерства финансов России. В санкционный список попали и другие государственные органы и службы РФ.

Так, согласно опубликованному указу, санкции с 1 апреля вводятся против Главного управления специальных программ президента России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Главного центра специальных технологий и Главного вычислительного центра Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Также экономические ограничения наложили на два учреждения Минобороны России — Главное управление глубоководных исследований и Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова.

Ранее стало известно, что санкции Украины коснутся 275 физлиц-граждан России и других стран. В список включили жену и сына Дмитрия Медведева, предпринимателя и омбудсмена Бориса Титова, доктора Леонида Рошаля.