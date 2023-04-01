Кардиолог Черепнина назвала мифом убеждение, что красные продукты полезны для сердца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бытует мнение, что красные продукты улучшают работу сердца. Но это все миф, считает врач-кардиолог Юлия Черепнина.

А вот действительно положительно сказывают на работе сердечно-сосудистой системы правильные пищевые привычки.

Первое – ограничение употребления поваренной соли.

Второе – разнообразное и сбалансированное питание, чтобы не формировались дефициты витаминов и минералов.

Третье – умеренное употребление жиров животного происхождения, в которых присутствует холестерин. А вот полное исключение не рекомендуется.

Четвертое – потребление растительной клетчатки. Нужно съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов в день.

Пятое – сердцу нужен калий. Его обеспечат белые сушеные грибы, сухофрукты, соя, пшеничные отруби, бананы, орехи, зелень.

Шестое – не забываем про омега -3 полиненасыщенные жирные кислоты. Особенно богата ими жирная рыба – тунец, семга, сардины, лосось.

Седьмое – продукты железа. Они улучшают состояние поперечно-полосатой мышечной ткани. В ней содержится миоглобин, который создает кислородный резерв.

- Это белковая молекула, но в ее состав входит молекула железа. Поэтому полезны продукты, содержащие железо. Например, печень куриная, свиная, говяжья, кунжут, морская капуста, морепродукты, – сказала врач функциональной диагностики «Газете.ru».

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Кстати, сидячий образ жизни провоцирует возникновение эндокринных патологий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы.

- Основной мишенью является сердечно-сосудистая система, потому что мы постоянно наблюдаем дислипидемию, атеросклеротическое поражение коронарных артерий, - сказал RT К. м. н., врач терапевт-кардиолог, врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, ведущий программы и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов.

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