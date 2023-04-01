NYT: Китай изучает опыт конфликта на Украине на случай эскалации вокруг Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

The New York Times опубликовала материал, в котором говорится об интересе Китая к украинскому конфликту как «источнике бесценных уроков». Эксперты из КНР изучают происходящее с целью вынести опыт, который поможет им в случае эскалации вокруг конфликта, считают журналисты.

Газета проанализировала около 100 китайских исследовательских работ и статей в СМИ, на основе которых сделаны соответствующие выводы. Китайские эксперты изучают конфликт в поисках инноваций и тактик, которые могли бы помочь Пекину в случае возможного военного противостояния из-за Тайваня, считают аналитики.

Особенно интересен КНР опыт применения Россией гиперзвуковых ракет. У Украины они взяли на вооружение использование спутниковой сети Starlink для координации действий между украинскими военными и обхода глушения связи с российской стороны. Изучив эту практику, китайские аналитики пришли к выводу, что им нужно разработать собственную низкоорбитальную спутниковую систему.

Также отдельно в Китае уделяют внимание политике ядерного сдерживания. США и НАТО благодаря этому не смогли открыто вмешаться в конфликт. Это натолкнуло экспертов на идеи по расширению ядерной программы.

Также NYT сообщает, что китайские военные аналитики изучают, какие оборудование и разведывательные данные НАТО предоставляет Киеву.

Ранее Си Цзиньпин заявил о планах Китая неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем.