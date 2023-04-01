Заслуженный учитель РФ не стал осуждать создание чат-бота для «домашки» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург оценил идею создания чат-бота для помощи школьникам в подготовке домашней работы.

Разработка принадлежит школьнице из Москвы. Она представила свое детище в Сети, и оно сразу обрело популярность у сверстников.

Евгений Ямбург отметил, что нужно идти в ногу со временем. К нововведению стоит относиться не как к списыванию, а скорее как к форме самообразования.

Он отметил, что бояться прогресса глупо, главное использовать разработку в мирных целях.

Он отметил, что школьники сегодня поголовно зарегистрированы в соцсетях, ведут свои блоги и каналы.

- Мы уже на том этапе, когда, как писал Пастернак, „готово будущее нам верней залога“. Нейросети, искусственный интеллект — это реальность. И кричать „нам это всё мешает“ глупо, - заключил педагог в беседе с «Ридусом».