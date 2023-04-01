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НовостиПолитика1 апреля 2023 19:51

Конгрессмен Госар заявил, что Байден проигрывает Путину на Украине

Политик призвал Белый дом прекратить спонсировать Киев
Мила ГЕНЬ
Конгрессмен Госар заявил, что Байден проигрывает Путину на Украине

Конгрессмен Госар заявил, что Байден проигрывает Путину на Украине

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине, высказался конгрессмен-республиканец Пол Госар. По мнению политика, глава американского государства проигрывает Владимиру Путину пиар-битву.

По словам Пола Госара, американцы все меньше доверяют своему лидеру, так как устали, что их деньги отправляют на непонятные цели, а не на защиту собственных границ и финансирование общин. Политик считает, что Вашингтон должен прекратить дотации Украине.

Ранее сообщалось, что США планируют новый пакет военной помощи Киеву на 2,6 миллиарда долларов. В очередные поставки войдут радары ПВО, ПТРК и другое вооружение.

МИД России предупреждал, что западное оружие и обслуживающий его персонал на Украине станут законной целью российских сил.

При этом в самой Америке многие не поддерживают помощь Киеву. Так, после поездки на Украину Байдена, член Палаты представителей Конгресса Мэтт Гетц призвал прекратить финансирование режима Зеленского. Он заявил, что президент США с самого начала своего срока игнорирует потребности собственного населения ради другой страны. Поэтому Киев «может оставить его себе», отметил политик.