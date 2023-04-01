Конгрессмен Госар заявил, что Байден проигрывает Путину на Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине, высказался конгрессмен-республиканец Пол Госар. По мнению политика, глава американского государства проигрывает Владимиру Путину пиар-битву.

По словам Пола Госара, американцы все меньше доверяют своему лидеру, так как устали, что их деньги отправляют на непонятные цели, а не на защиту собственных границ и финансирование общин. Политик считает, что Вашингтон должен прекратить дотации Украине.

Ранее сообщалось, что США планируют новый пакет военной помощи Киеву на 2,6 миллиарда долларов. В очередные поставки войдут радары ПВО, ПТРК и другое вооружение.

МИД России предупреждал, что западное оружие и обслуживающий его персонал на Украине станут законной целью российских сил.

При этом в самой Америке многие не поддерживают помощь Киеву. Так, после поездки на Украину Байдена, член Палаты представителей Конгресса Мэтт Гетц призвал прекратить финансирование режима Зеленского. Он заявил, что президент США с самого начала своего срока игнорирует потребности собственного населения ради другой страны. Поэтому Киев «может оставить его себе», отметил политик.