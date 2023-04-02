В Испании прошли акции протеста против НАТО Фото: REUTERS

В Испании в городах Памплона и Витория-Гастейс состоялись акции протеста против НАТО, об этом ТАСС сообщили организаторы манифестаций.

По данным агентства, к митингам, завершившимся без инцидентов, присоединились сотни участников.

В публикации отметили, что шествия прошли под лозунгом «Против НАТО, остановим войну и капиталистическое варварство».

Организаторы акций объяснили конфликт на Украине ответом на «растущее присутствие НАТО на украинской территории».

Протестующие выступили против «НАТО и ее территориальной экспансии», против «экономической войны» и отправки Киеву вооружений.

Как писал сайт KP.RU, 18 марта 2023 года в Вашингтоне прошел митинг против оказания США военной и финансовой помощи Киеву. Среди требований протестующих были также расформирование НАТО, отказ от санкционной политики и милитаристской политики США.

Тем временем в Париже состоялась третья по счету акция под названием «Марш за мир». Два аналогичных митинга прошли во французской столице в феврале текущего года.

Несколько тысяч митингующих начали протестное шествие от Люксембургского дворца, в котором заседает Сенат, и скандировали лозунги «Макрон, мы не хотим твоей войны!», «Скорее выйдем из НАТО».