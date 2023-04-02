Экс-разведчик США Риттер: Зеленский «в курсе», что ВСУ отступят из Донбасса и Запорожья Фото: Александр КОЦ

ВСУ может утратить контроль над несколькими регионами после разгрома группировки в Артемовске, об этом заявил в интервью офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Президента Зеленского предупредили об этом, поэтому он так упорно сражается за Артемовск (старое название — Бахмут)», - сказал Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что «если город падет, россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России».

Как писал сайт KP.RU, в начале марта 2023 года Риттер сообщал, что ВСУ потеряют в ближайшие месяцы сотни тысяч человек.

Офицер отмечал, что ВСУ не смогут прорвать оборонительные рубежи российских войск из-за ужасающих потерь в ходе наступления.

По его прогнозам, летом этого года Киев исчерпает запасы боеприпасов и мобилизационный ресурс, и его поражение станет очевидным.