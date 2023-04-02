Путин подписал указ о создании и применении платформы «ГосТех» для государственных информсистем
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Президент России Владимир Путин 1 апреля 2023 года подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы «ГосТех». Указ президента опубликован на портале правовой информации.
Целью документа является «повышение эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем».
Президент постановил правительству России обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование платформы «ГосТех» в соответствии «с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информсистемах».
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть с 1 апреля 2023 года.
Как писал сайт KP.RU, в октябре 2021 года Минцифры объявило, что с 2024 года платформа «ГосТех» станет обязательной для всех федеральных и региональных органов власти.
Ожидается, что запуск платформы решит проблемы госзакупок по линии информационных технологий и создаст новый рынок для разработчиков.
При этом подчеркивалось, что благодаря «ГосТеху» субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку.
Напомним, «ГосТех» - это облачное платформенное решение для органов власти и бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом.