Путин подписал указ о создании и применении платформы «ГосТех» для государственных информсистем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин 1 апреля 2023 года подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы «ГосТех». Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Целью документа является «повышение эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем».

Президент постановил правительству России обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование платформы «ГосТех» в соответствии «с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информсистемах».

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть с 1 апреля 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2021 года Минцифры объявило, что с 2024 года платформа «ГосТех» станет обязательной для всех федеральных и региональных органов власти.

Ожидается, что запуск платформы решит проблемы госзакупок по линии информационных технологий и создаст новый рынок для разработчиков.

При этом подчеркивалось, что благодаря «ГосТеху» субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку.

Напомним, «ГосТех» - это облачное платформенное решение для органов власти и бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом.