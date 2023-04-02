Сальдо: В Херсонской области вскрыли ячейку украинских террористов Фото: соцсети

В Херсонской области обезврежена ячейка украинских террористов, об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо

«Сегодня в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в местах массового скопления людей в Новой Каховке», - заявил Сальдо.

«Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме. Взрывчатые вещества изъяты и уничтожены», уточнил глава региона.

По его словам, целями терактов в Новой Каховке были массовое убийство людей и дискредитация государства.

Как писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что система ПВО в Херсонской области усиливается для минимизации последствий обстрелов со стороны ВСУ.

Глава региона отмечал, что «эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты».

14 марта в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на улице Кирова.

Ранее Рогов сообщал, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел мощный взрыв.