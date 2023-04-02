В Армении в связи с позицией России объяснили необходимость ратификации договора о МУС

Армения в связи с позицией России объяснила необходимость ратификации договора о МУС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армения сделает так, чтобы действия Еревана, связанные с ратификацией Римского статута о создании МУСа, не нанесли ущерба армяно-российским стратегическим отношениям, об этом заявил вице-спикер парламента страны Акоп Аршакян в интервью агентству Armenpress.

«...Мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», - сказал Аршакян.

Как писал сайт KP.RU, 24 марта Конституционный суд Армении признал обязательства Еревана перед МУСом, соответствующими конституции страны.

В МИД России заявили, что Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУСа на фоне юридически ничтожных «ордеров» в отношении руководства РФ.

Напомним, 17 марта непризнаваемый Россией МУС в Гааге, выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.