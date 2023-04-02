Полянский назвал Россию, председательствующую в Совбезе ООН, «честным брокером»
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Россия во время своего председательства в Совбезе ООН будет честным брокером, об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
«...Мы будем честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года, когда на наше председательство пришлось начало СВО», - написал Полянский.
Дипломат подчеркнул, что «любые попытки нас спровоцировать заранее обречены на провал».
«В отличие от наших бывших западных партнеров мы на международной арене играем честно и не продвигаем двойные стандарты», - отметил Полянский.
Как писал сайт KP.RU, дипломат Полянский называл причиной, мешающей установить мир на Украине, действия Запада.
Напомним, с 1 апреля 2023 года Россия стала председателем Совета Безопасности ООН, сроком на один месяц.
Как отмечалось, на период председательствования России среди ключевых тем станут эффективная многосторонность, риски при экспорте вооружений, а также ближневосточное урегулирование.
Также не исключалось участие главы МИД России Сергея Лаврова во время нескольких заседаний Совбеза ООН.
Дмитрий Песков заявил, что председательство России в Совбезе ООН будет насыщенным.