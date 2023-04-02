Ходаковский: Два экс-сотрудника ГАИ Украины героически отбили атаку украинских боевиков Фото: Александр КОЦ

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале рассказал о героическом поведении в бою двоих бывших полицейских Украины.

«По докладу командира с места - отбивали атаку стойко, бились до последнего, пока противник не отошел, и только после этого начали эвакуацию», - заявил Ходаковский.

Он пояснил, что это были экс-сотрудники ГАИ, поступившие на службу ВС России после освобождения оккупированных территорий.

В ходе отражения наступления противника оба бойца получили ранения, уточнил офицер.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля стало известно, что под Артемовском российские военные уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука, который в 2017 году был осужден за пытки над мирными жителями.

Напомним, 19 февраля российские военные уничтожили группу из четырех бойцов ВСУ из элитного подразделения «Волки Да Винчи». Отмечалось, что ликвидированные принимали участие в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года и причастны к чисткам мирного населения, заподозренного в симпатиях к России.

Затем 8 марта в районе Артемовска был ликвидирован один из главарей организации «Правый сектор»* Дмитрий Коцюбайло, известный как да Винчи. Убитый экстремист с 2014 года участвовал в силовой операции Киева в Донбассе.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.