Замглавы МИД Польши Яблонский пожаловался на «неработающие» механизмы «изоляции» России Фото: REUTERS

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский пожаловался на «неработающие» механизмы «изоляции» России, об этом сообщил телеканал Polskie Radio 24.

«Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом», - прокомментировал Яблонский переход председательства в Совбезе ООН к России с 1 апреля.

Он заявил, что Варшава выступает за лишение Москвы возможности «влиять и воздействовать» на другие страны «путем максимально возможной, далеко идущей изоляции».

«У России много союзников в других странах, особенно в тех, которые ранее были колониями и негативно относятся к Западу», - признал Яблонский.

Как писал сайт KP.RU, ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совбезе ООН будет честным брокером.

Дипломат подчеркнул, что «любые попытки нас спровоцировать заранее обречены на провал».

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что председательство России в Совете безопасности ООН будет насыщенным.

Напомним, с 1 апреля 2023 года Россия стала председателем Совета Безопасности ООН, сроком на один месяц.