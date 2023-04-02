Израиль атаковал провинцию Хомс в Сирии, пять военных пострадали Фото: REUTERS

В результате израильской ракетной атаки на провинцию Хомс в центральной части Сирии пострадали пять военных, об этом сообщило минобороны страны.

«...Израильский противник с направления к северо-востоку от Бейрута совершил воздушную агрессию, ударив по некоторым местам в городе Хомс и провинции», - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что средства ПВО Сирии отреагировали на ракеты агрессора и сбили некоторые из них.

«В результате агрессии пять военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб», - заявило сирийское минобороны.

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля 2023 года в результате атаки израильских ВВС на окрестности Дамаска погибли мирные жители.

В полиции уточняли, что сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса.

31 августа 2022 года ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Алеппо в Сирии, нанеся по нему несколько ракетных ударов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия осуждает авиаудары Израиля по территории Сирии.