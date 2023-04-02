Bloomberg: Защита Трампа планирует перенести рассмотрение его дела в другой суд Фото: REUTERS

Юристы экс-президента США Дональда Трампа рассчитывают перенести рассмотрение его дела в другой суд, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники заявили, что адвокаты Трампа намерены «ходатайствовать о переносе уголовного дела из Манхэттена в более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд».

Защита считает, что Трамп не может рассчитывать на справедливое разбирательство в суде, где ему, как ожидается, во вторник будут предъявлены обвинения.

Агентство отметило, что юристы пока не приняли окончательного решения о подаче такого ходатайства и намерены сначала ознакомиться с содержимым обвинительного заключения.

Как писал сайт KP.RU, 31 марта 2023 года телеканал CNN сообщил, что 4 апреля экс-президент США Дональд Трамп должен появится в суде Нью-Йорка.

Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что «мы предстанем перед судьей, заявим, что не признаем вину, и начнем агрессивно представлять ходатайства...».

Ранее адвокат заявлял, что Трамп не пойдет на сделку со следствием.

Напомним, бывшему президенту США могут предъявить обвинения в мошенничестве в рамках избирательной кампании США, в ходе которой политик заплатил «за молчание» порноактрисе Сторми Даниелс.