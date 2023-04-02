Российские военные уничтожили две группы разведчиков и диверсантов ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-донецком направлении подразделениями группировки «Восток» сорваны две попытки проведения противником разведки боем наших передовых позиций, уничтожена разведывательная группа, ликвидировано до 20 боевиков», - рассказал Гордеев.

Офицер добавил, что на Запорожском направлении пресечена попытка вывода ДРГ в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков.

Он отметил, что в районе Зализничного в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили гаубицу противника.

Как писал сайт KP.RU, ранее замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о героическом поведении в бою двоих бывших полицейских Украины.

По его словам, эти экс-сотрудники ГАИ, поступившие на службу ВС России после освобождения оккупированных территорий. В ходе отражения атаки противника они были ранены, уточнил офицер.

Ранее стало известно, что под Артемовском российские военные уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука, который в 2017 году был осужден за пытки мирных жителей.