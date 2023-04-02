Российские ПВО на Южно-донецком направлении отразили комбинированный удар противника Фото: Александр КОЦ

Российские расчеты ПВО на Южно-донецком направлении отразили комбинированный удар артиллерии врага, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-донецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами РСЗО HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч», - заявил Гордеев.

Он подчеркнул, что расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» все цели уничтожены.

Также расчеты ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два беспилотных летательных аппарата «Валькирия» и две «Фурии».

Как писал сайт KP.RU, ранее Гордеев сообщал, что также на Южно-донецком направлении подразделениями группировки «Восток» сорваны две попытки проведения разведки боем передовых позиций наших войск, уничтожена разведывательная группа, ликвидировано до 20 боевиков.

На Запорожском направлении была пресечена попытка вывода ДРГ в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков.

Кроме того, замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщал о героическом поведении в бою двоих бывших полицейских Украины.