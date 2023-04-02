Adevarul: жители Румынии выгоняют беженцев с Украины из-за новых правил поддержки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Румынии, приютившие у себя украинских беженцев, начали «ультимативно» требовать от них искать себе новое жилье из-за планирующихся изменений в законы о поддержке переселенцев, об этом написало издание Adevarul.

В статье пояснили, что в связи с задолженностью по выплатам в рамках действующей программы и планируемых поправок в законодательство румыны, у которых проживают украинцы, начинают призывать их искать других «хозяев» или начать оплачивать аренду.

Согласно нововведениям государство будет ежемесячно предоставлять каждой семье беженцев две тысячи леев (34 тысячи рублей). При этом срок оказания помощи ограничен четырьмя месяцами, в течение которых беженцы должны найти работу.

Издание отметило, что из этих денег украинцы также должны будут оплачивать расходы на свое проживание.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что в польской Лодзи группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное.

Инцидент, в котором пострадали украинцы, произошел в ночь с 25 на 26 марта у парка, нападение сопровождалось криками «Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой».

В начале марта этого года беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

В январе 2023 года в Люблине двое поляков избили семью украинских беженцев, потребовав, чтобы они вернулись на родину.

31 марта председателя литовской Государственной языковой инспекции стало известно, что украинским беженцам в Литве придется сдать экзамен по литовскому языку. При этом чиновник раскритиковал украинских беженцев за заявления о якобы ненужности литовского языка.