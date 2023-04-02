Что произошло в ночь на 2 апреля

Российские ПВО на Южно-донецком направлении отразили комбинированный удар противника Фото: ТАСС

Российские расчеты ПВО на Южно-донецком направлении отразили комбинированный удар артиллерии врага. Отмечалось, что были отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами РСЗО HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч».

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