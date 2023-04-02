Пилоты самолетов F-35 рассказали об "обманном" маневре российских ЗРК С-300

Стелс-истребители США испытывают трудности с обнаружением российских ЗРК С-300 Фото: Министерство обороны РФ

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "обманывают" системы распознавания американских стелс-истребителей F-35. Об этом рассказали пилоты самолетов в беседе с изданием AirForceTimes.

"Мы знали, что это SA-20 (обозначение С-300 в НАТО), но мой истребитель не мог его идентифицировать", - признался журналистам командир 388-го истребительного крыла ВВС США полковник Крейг Андрле.

Пилоты полагают, что российские ЗРК оснащены специальными устройствами для уклонения от обнаружения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты и их союзники забили тревогу после применения Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине. Об этом заявили обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн.

Журналисты пишут, что "использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом".

Как считают Диксон и Стерн, применение "Кинжалов" в конфликте на Украине испугало Вашингтон, поскольку США пока не смогли разработать ракеты с похожими характеристиками.