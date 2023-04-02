Врач предупредил о вреде сухих шампуней: чем они опасны

Россиянам рекомендовали при выборе шампуня ознакомиться с его составом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сухие шампуни с содержанием бензола способны повышать риск развития рака, заявил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Самойленко.

"Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует", - уточнил Самойленко.

По его словам, при вдыхании бензол может привести к онкологическим заболеваниям дыхательных путей и легких, а при контакте с телом человека – к раку кожи.

Поэтому при покупке сухих шампуней следует внимательно ознакомиться с их составом, уточнил врач. Специалист добавил, что жидкие средства для мытья головы бензола не содержат.

Как ранее писал сайт KP.RU, кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов заявил, что лишний вес заставляет сердце работать сильнее, поскольку именно оно перегоняет кровь по всем тканям, в том числе и жировым.

Ершов отметил, что избыточный вес «изматывает» сердце, приводя к нарушению его ритма. По его словам, все это может вызвать развитие фибрилляции предсердий, а также других сердечных заболеваний