Эксперт Белова ожидает ускорения переговоров по "Силе Сибири 2" при обострении ситуации с Тайванем

Поставки газа по "Силе Сибири 2" для Китая привлекательнее закупок у потенциально недружественных стран Фото: REUTERS

Переговоры между Москвой и Пекином по газопроводу "Сила Сибири 2" ускорятся, если ситуация вокруг Тайваня продолжит обостряться. Такое мнение выразила в беседе с РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова.

Эксперт отметила, что поставки трубопроводного газа из России для Китая привлекательнее, чем закупки сжиженного природного газа у потенциально недружественных стран.

Китай взвешенно подходит к энергетической безопасности страны, стараясь обеспечивать как минимум половину спроса за счет собственной добычи.

"Поскольку газ проекта "Сила Сибири" уже учтен в текущем и будущем балансе Китая, именно "Сила Сибири 2" может обеспечить эту безопасность", - аргументировала Белова.

Напомним, по данным за январь 2023 года Россия стала самым крупным поставщиком газа в Китай. РФ заняла первое место среди экспортеров как в поставках сжиженного газа, так и в поставках по магистральным газопроводам.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о газопроводе “Сила Сибири”, который тянется от Благовещенска через город Хэйхэ и имеет протяженность 5 111 километров. По планам, к 2025 году по "Силе Сибири" в КНР будет поставляться 38 миллиардов кубометров природного газа в год. В прошлом году читатели газеты Le Figaro предрекли "смерть Европе" из-за строительства газопровода "Сила Сибири – 2" в Китай.