Air Arabia и Fly Dubai возобновили расчеты российскими картами Visa и MasterCard

Авиакомпании стран Ближнего Востока возобновили прием средств с российских карт Visa и MasterCard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу несколько авиакомпаний стран Ближнего Востока возобновили расчеты российскими картами платежных Visa и MasterCard. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно представленным данным, Air Arabia и Fly Dubai теперь принимают средства россиян с Visa и MasterCard через Систему быстрых платежей (СБП), а Emirates – посредством QR-кодов.

Издание уточнило, что Air Arabia использует службу поддержки для проведения операций. Клиенту нужно сначала оформить бронирование, после чего в ответ на обращение служба поддержки предоставит ссылку для проведения транзакции. Сбор за услугу составит 6% от суммы платежа.

Fly Dubai для приема платежей пользуется услугами уполномоченного агента. Здесь установлен фиксированный сбор, сумма которого составляет 2 тысячи рублей.

Для оплаты услуг Emirates после бронирования следует запросить реквизиты московского офиса авиакомпании и отсканировать полученный в ответ QR-код в любом банковском приложении. В авиакомпании рекомендовали не тянуть с оплатой, так как цена билетов может измениться.

Как ранее писал сайт KP.RU, Национальная система платежных карт (НСПК) готовится ввести новый способ платежа картой "Мир" через смартфон. Отмечается, что новый способ расчета включает в себя формирование QR-кода в приложении банка на устройстве клиента, а также его считывание продавцом на кассе.

Как сказано в бюллетени НСПК, при совершении такой оплаты финансовые данные необходимо будет токенизировать, то есть заменять другим значением, которые указаны в зашифрованной ссылке на настоящие платежные данные, что должно обеспечить высокий уровень безопасности.