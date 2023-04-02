Nikkei: США подталкивают страны G7 к подготовке экономических мер против Китая

США призывают союзников готовить санкции против Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов на законодательном уровне готовятся к экономическим мерам против Китая и призывают страны "Большой семерки" (G7) принять аналогичные решения. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

По данным журналистов, Белый дом и американский конгресс рассматривают законопроекты о повышении пошлин на китайские товары.

Вашингтон также обратился к другим государствам "Большой семерки" с призывом подготовить схожие законы, чтобы в дальнейшем противодействовать гипотетическим попыткам Пекина оказать давление на страны, чья экономика сильно зависит от Китая.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил Соединенным Штатам на критику позиции Китая по украинскому конфликту, рекомендовав Вашингтону задуматься о своей роли в сложившейся ситуации и свернуть с ошибочного пути.

Вэньбинь выразил мнение, что несправедлива как раз позиция Белого дома, который поставляет оружие Киеву, повышает степень эскалации конфликта и создает кризисную ситуацию для всего мира.

Напомним, член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди считает, что для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем. По ее мнению, целью Вашингтона в начале этого века стало "нейтрализовать две ядерные мировые державы – Россию и Китай".