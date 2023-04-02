Медведев заявил, что Зеленского ждет расплата за травлю монахов Киево-Печерской лавры

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал действия киевского режима по изгнанию монахов Киево-Печерской лавры и организации суда над его настоятелем митрополитом Павлом.

По его словам, на фоне такой травли церкви и верующих со стороны украинских чиновников, "особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки".

Зампред Совбеза РФ заявил, что главу Украины Владимира Зеленского и его подручных за это ждет расплата. И отвечать за это придется не только перед людьми, но и перед Божьим судом, уточнил чиновник.

Напомним, 1 апреля 2023 года в Киеве состоялся суд над настоятелем Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом, которого заподозрили в поддержке российской специальной военной операции. Мера пресечения на время следствия выбрана суровая – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета на ноге и запрет общения с верующими. Подробности судебного процесса можно узнать в материале "Комсомольской правды".

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Украины предписали монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию Киево-Печерской лавры из-за расторжения договора аренды. Митрополит Павел на этом фоне заявил, что это совершенно незаконное решение и представители УПЦ не намерены его признавать.