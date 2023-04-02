Bloomberg: из-за проблем с зерном Украина рискует потерять поддержку в Европе Фото: Мария ЛЕНЦ

Украинское зерно, которое массово пересылается в страны Евросоюза, сыграло злую шутку с Киевом. Из-за него местные фермеры не могут продать собственный урожай, теряют деньги, и начинают массово выступать против поддержки Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что Польша и её соседи, с началом спецоперации, стали помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому вывозить запасы зерна, и складируют его у себя. Вот только продать это зерно в нужных количествах им некому, и в странах скапливается запас, влияющий на ценообразование.

Местные фермеры оказались в незавидном положении - им нужно продать собственный урожай, а когда страна пресыщена зерном из Украины - сделать это сложно. В итоге люди несут убытки. Цена на зерно очень низкая, и фермерам просто не выгодно продавать его. Эта проблема дестабилизирует внутренние рынки Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Польши, из-за чего местные политики начинают сомневаться в целесообразности дальнейшей поддержки Киева. Тем более что в Словакии и Польше скоро будут выборы, и недовольное сообщество фермеров очевидно поддержит тех, кто поможет им выйти из неприятной ситуации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что румынский сенатор Шошокаэ публично потребовала, чтобы страна прекратила поддерживать преступное киевское правительство.