Newsweek: В обмелевшем озере Мид на западе США нашли уже шесть человеческих скелетов Фото: REUTERS

Американское озеро Мид, расположенное на границе штатов Аризона и Невада, играет роль местного водохранилища. Из-за сильной засухи вода начала отступать, и пересыхающее озеро открыло людям множество жутких тайн, связанных с пропавшими когда-то людьми. Об этом пишет Newsweek.

По данным издания, здесь зафиксировано уже шесть случаев обнаружения человеческих останков, ранее скрытых под водой. Несколько скелетов удалось опознать, к примеру, так раскрылась тайна исчезновения 39-летнего жителя Лас-Вегаса Дональда Смита, пропавшего без вести в 1974 году.

Сейчас американские следователи изучают остальные скелеты, в то время как поисковые службы обследуют озеро на предмет других трупов. Например, правоохранители обнаружили бочку, в которой находился скелет с огнестрельным ранением. Предположительно, человек был убит тоже в 70-ые годы. Ещё одни останки, после идентификации и сверки, вероятно, оказались принадлежащими местному мафиози.

Ранее KP.RU сообщил о том, что группа исследователей обнаружила останки первых людей, занимавшихся верховой ездой ещё пять тысяч лет назад.