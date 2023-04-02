Пожар на шахте с 200 горняками произошел в Ростовской области

Очаг возгорания располагается на глубине 200 метров Фото: "КП" Архив

На шахте Обуховская в городе Зверево в Ростовской области случился пожар в воскресенье, 2 апреля 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что очаг возгорания располагается на глубине 200 метров. По его словам, в забое находятся свыше 200 горняков. Экстренные службы ведут их эвакуацию.

Сведений о возможной причине пожара и площади, охваченной огнем, не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, кемеровский суд вынес приговор трем работникам одного из угольных предприятий Белова - 40-летнему начальнику участка, 34-летнему заместителю начальника участка, 44-летнему горному мастеру.

Их признали виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Суд приговорил каждого из них к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.