Секретарь СНБО Украины предложил "переименовать" Севастополь в "объект №6"

Алексей Данилов Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с инициативой о "переименовании" российского города Севастополь. Соответствующее предложение озвучено в социальных сетях.

Украинский чиновник заявил о стремлении разорвать исторические ассоциации с русским городом воинской славы, в связи с чем предложил в Незалежной называть Севастополь "объектом №6".

Данилов при этом добавил, что в дальнейшем Киев может для себя придумать какое-либо другое наименование Севастополя, например, Ахтиар – так называлось одно из сел у северной части Севастопольской бухты.

Как ранее писал сайт KP.RU, участники украинской экспедиции на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде переименовали указатели на расстояние до городов в рамках декоммунизации и дерусификации.

Напомним, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на инициативу президента Украины Владимира Зеленского изучить возможность переименования России в "Московию", назвав украинского лидера "верховным киевским нацистом".