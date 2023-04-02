"Укрэнерго" сообщило о снятии ограничения потребления электроэнергии в трех регионах

В трех регионах Украины сняли ограничение по потреблению элеткроэнергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограничения по потреблению электроэнергии в трех регионах Украины сняты спустя почти месяц после их введения – они действовали с 9 марта. Об этом сообщило в своем телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Как следует из представленной информации, речь идет о Киевской, Житомирской и Харьковской областях. В других украинских регионах необходимости ограничивать потребление сейчас нет, утверждают энергетики.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ заявило, что в четверг, 9 марта, были нанесены удары возмездия по Украине, ставшие ответом за террористические акции, совершенные ранее в Брянской области. Целью ударов стали ключевые элементы военной инфраструктуры страны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В результате уничтожены места базирования ударных украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также была сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок западного вооружения. Кроме того, были выведены из строя мощности по производству боеприпасов.