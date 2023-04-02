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НовостиВ мире2 апреля 2023 10:07

Молния попала в шпиль здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

За пять лет молния попадала в это место почти 190 раз
Роман КИЛЬМЯШКИН
Молния вновь ударила в шпиль здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Молния вновь ударила в шпиль здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молния ударила в шпиль Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Видео инцидента во время грозы в городе сняли очевидцы.

На кадрах видно, что самое высокое здание Западного полушария Земли не пострадало – в нем даже не погас свет.

Отметим, что подобный инцидент с Всемирным торговым центром, высота которого вместе со шпилем составляет 541 метр, происходит далеко не впервые. По данным американской медиа-компании AccuWeather, за пять лет с 2015 по 2020 годы указанный шпиль в Нью-Йорке пережил уже почти 190 ударов молнии.

Нечто похожее случалось и в Москве. Так, в 2020 году во время непогоды мощная молния ударила в шпиль главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах. В результате инцидента никто не пострадал.

Главное здание является центральным и самым высоким сооружением университетского комплекса Московского государственного университета. Корпус – самое высокое из семи построенных в российской столице сталинских высоток, его высота достигает 183,2 метра.