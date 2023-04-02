В 48 лет умер Христо Живков, сыгравший Иоанна Богослова в "Страстях Христовых"

Христо Живков скончался в Лос-Анджелесе. Фото: кадр из фильма "Страсти Христовы"

Умер Христо Живков, болгарский актер, известный российским любителям кино по фильму "Страсти Христовы", где он сыграл роль Иоанна Богослова. О смерти артиста сообщили его коллеги в социальных сетях.

Христо Живков скончался в Лос-Анджелесе в субботу, 1 апреля 2023 года. Ему было 48 лет. Причина смерти не уточняется. Известно, что актер длительное время тяжело болел.

Христо Живков родился в столице Болгарии – Софии. В его активе работа в таких кинолентах, как "Барбаросса" (роль Жерардо Негро), "Великий Медичи: рыцарь войны" (Джованни де Медичи), "Гнездо жаворонка" (Саркис) и "День рождения Дэвида" (Леонард).

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе умер Николай Дупак, актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист РСФСР, бывший директор Театра на Таганке и Театра на Малой Бронной. Ему был 101 год. Церемония прощания состоялась в Театре на Таганке, в котором Николай Дупак проработал актером и директором свыше 23 лет.