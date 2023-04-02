Илон Маск сравнил пропаганду New York Times с диареей

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал американскую газету New York Times за скучную ленту новостей и пропаганду, сравнив ее с "диареей".

"Настоящая беда The New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна, - написал Маск в сети микроблогов Twitter. - Их лента новостей - это как если бы у кого-то в Twitter случилась диарея. Это невозможно читать".

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск выразил мнение, что США в будущем ожидает "большая расплата" из-за низкой рождаемости. Так основатель компаний SpaceX и Tesla прокомментировал сообщения журналистов о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны уже в 2033 году.

Напомним, Илон Маск назвал неудовлетворительным состояние американской банковской системы. Об этом он написал в социальной сети Twitter, оценив ситуацию словами "хуже быть не может".