Инфляция в Польше привела к рекордному с 2019 года росту цен на продукты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Высочайшая инфляция в странах Европы привела к тому, что цены на продукты питания значительно выросли. Одна из жительниц Польши нашла старые чеки из супермаркета за 2019 год, и журналисты издания Super Express сверили старые цены с новыми, неприятно удивив всех поляков.

Так, например, сладкий перец подорожал вдвое за четыре года, и сейчас стоит 22 злотых (398 рублей) за килограмм. Десяток яиц рядовому гражданину Польши обойдётся минимум в 144 рубля (7,99 злотых) тогда как в 2019 году стоимость этого продукта держалась на уровне 4,99 злотых.

Также очень сильно подорожали бананы, репчатый лук и картофель. Напомним, что в феврале 2023 года в Польше зафиксирован самый высокий за последние годы уровень инфляции - 18,4 %. В среднем цены на продукты здесь выросли на 24 %.

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