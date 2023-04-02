Суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 суток

Тушинский районный суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы Фото: Андрей МИРЕЙКО

Столичный Тушинский районный суд принял решение о приостановке работы Англо-американской школы Москвы за осуществление образовательной деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. Об этом сообщает РБК в воскресенье, 2 апреля 2023 года.

Учреждение не будет функционировать 90 суток. Срок исчисляется от даты вынесения соответствующего вердикта.

Основанием для решения стали результаты прокурорской проверки, проведенной в конце февраля. Надзорный орган установил, что в организации не разработаны реализуемые дополнительные общеобразовательные программы.

Вторым замечанием стал допуск к образовательной деятельности педагогов без документов, подтверждающих наличие профессионального образования и квалификации, необходимой для обучения школьников.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце марта Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) "Свободный университет". Отмечается, что там среди студентов популяризируют деятельность тех организаций, которые признаны в России экстремистскими.

Напомним, Роскомнадзор принял решение ограничить доступ на территории России к музыкальному сервису Last.fm из-за того, что там распространялась недостоверная информация, включающая в себя, в том числе, фейки про российскую армию. Руководству музыкального сервиса направлялись запросы об устранении выявленных нарушений, но их проигнорировали.