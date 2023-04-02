Путин проведёт большое заседание Совбеза России на следующей неделе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведёт очередное заседание Совета безопасности РФ на следующей неделе, в промежутке между 3 и 9 апреля. Точные даты не называются, однако известно, что помимо Совбеза, глава государства посетит один из российских регионов. Об этом сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Предыдущее заседание Совбеза России состоялось 31 марта 2023 года, и было посвящено направлениям внешней политики страны. Тема нового собрания пока не называется. Помимо этого, Путин планирует приехать с визитом в один из российских регионов, и провести ряд мероприятий.

К примеру, на следующей неделе состоится вручение верительных грамот - церемония обыденная, однако ввиду напряжённой геополитической обстановки к ней будет приковано особенное внимание.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин будет принимать верительные грамоты новых иностранных послов в апреле 2023 года. Среди новых назначенцев числится, к примеру, посол от США Линн Трейси.