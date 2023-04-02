AFP: на Украине погиб французский наемник, участвовавший в боях на стороне ВСУ

Наемник из Франции погиб на Украине Фото: REUTERS

Журналисты узнали о смерти еще одного иностранного наемника, участвовавшего в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), речь идет о гражданине Франции. Его персональные данные не приводятся. По данным СМИ, мужчина погиб около недели назад. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Напомним, ранее стало известно о гибели на Украине добровольца из Великобритании, который доставлял оружие и припасы украинским военным на передовую.

Британец отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года из Ливерпуля и был участником интернационального легиона Украины. В британском МИД подтвердили факт смерти наемника.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что направление наемников и военной техники с Запада Киеву спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и в странах НАТО.