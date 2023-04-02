Наемник из Франции погиб на Украине
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Журналисты узнали о смерти еще одного иностранного наемника, участвовавшего в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщает Agence France-Presse (AFP), речь идет о гражданине Франции. Его персональные данные не приводятся. По данным СМИ, мужчина погиб около недели назад. Обстоятельства его смерти не уточняются.
Напомним, ранее стало известно о гибели на Украине добровольца из Великобритании, который доставлял оружие и припасы украинским военным на передовую.
Британец отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года из Ливерпуля и был участником интернационального легиона Украины. В британском МИД подтвердили факт смерти наемника.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что направление наемников и военной техники с Запада Киеву спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и в странах НАТО.