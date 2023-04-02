Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в рамках СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило об уничтожении более 210 бойцов украинской армии на Донецком направлении за прошедшие сутки. Также в данном районе войска РФ поразили три бронемашины Kipri производства Турции и буксируемую гаубицу “Мста-Б”.

Всего за прошедшие сутки российские силы нанесли удар по противнику в 103-х районах, уничтожено 92 подразделения артиллерии ВСУ. Отдельно в сводке отмечено уничтожение склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР, а также поражение трех командных пунктов ВСУ в ДНР. Российская ПВО за сутки сбила 11 беспилотников. Суммарно со всех направлений украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 395 своих бойцов.

Напомним, издание Washington Post, ссылаясь на немецких чиновников, недавно сообщило о том, что потери украинской армии за время конфликта достигли 120 тысяч человек. По сообщениям бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, в ходе конфликта Киев потерял уже до 160 тысяч военных. Запад из-за больших потерь отмечал снижение качество Вооруженных сил Украины, а некоторые аналитики сомневаются в возможности провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.