В Хмельницком на Украине мужчина в военной форме напал на священника в храме и сорвал богослужение

На Украине мужчина напал на священника во время богослужения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине мужчина в форме ВСУ напал на священника Покровского кафедрального собора во время богослужения, а также повредил Евангелие. Об этом сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви 2 апреля 2023 года.

“В Хмельницком мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ”, – говорится в сообщении пресс-службы церкви.

Прибывший на место инцидента наряд полиции задержал злоумышленника по статье за “Мелкое хулиганство”.

Напомним, в Киеве идут разговоры о полной ликвидации канонической церкви на Украине. В конце января 2023 года Украинское правительство внесло в Раду направленный на запрет УПЦ закон, а совсем недавно советник президента Зеленского Михаил Подоляк и вовсе сравнил каноническую церковь с “гнойником, который необходимо хирургически закрыть”.