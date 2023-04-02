Умер Рюити Сакамото, знаменитый японский композитор Фото: REUTERS

Известный японский композитор Рюити Сакамото, прославившийся музыкальным сопровождением к фильмам «Последний император» (1987) Бернардо Бертолуччи и «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» (1982) Нагисы Осимы, умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Сакамото долгое время боролся с онкологией, и скончался на 72-ом году жизни. Известно, что последний год композитор страдал от уже четвёртой стадии рака. Заболевание у Сакамото диагностировали ещё в 2014 году, и-за чего пришлось отменить многие из выступлений прославленного музыканта.

Рак дал метастазы в лёгких, перейдя во вторую стадию в 2020 году. Свой последний сольный концерт на фортепиано Рюити Сакамото дал 11 декабря 2022 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 20 марта 2023 года скончался известный российский композитор Виктор Платонов.