Силуанов заявил о поступлении в бюджет РФ около 2,5 трлн рублей дополнительных доходов

Силуанов сообщил о поступлении дополнительных средств в бюджет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о поступлении в бюджет дополнительных 2,5 триллиона рублей в конце марта. Об этом он сообщил в эфире программы “Москва. Кремль. Путин”. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео заявления Силуанова в своем телеграм-канале.

“Только накануне в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет”, – заявил глава Минфина.

Напомним, в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2023-2025 годы, из которого следует, что в 2023 году государственные расходы составят 29 триллионов рублей, следовательно, это поступление составило более 8,5% от бюджета на год.

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